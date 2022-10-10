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1 час назад

Эксперт оценил, зачем Западу могут быть нужны переговоры с Россией по Украине

ТК «Звезда»иещё 8

Запад может использовать возможные переговоры с Россией по Украине в Стамбуле, чтобы вынудить Москву пойти на компромиссы. Так считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Зачем Западу могут быть нужны переговоры с Россией по Украине
Фото:  Алексей Майшев, РИА Новости Алексей Майшев, РИА Новости

«Я думаю, что эти переговоры могут быть заинспирированы опасениями по поводу того, что Россия может сконцентрироваться, как говорил когда-то в девятнадцатом веке канцлер Горчаков: "Россия сосредотачивается". Будет проведена мобилизация, обновлена техника, военный персонал, и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер», - передает его слова РИА Новости.

По мнению эксперта, именно сейчас западным странам удобнее всего «закрепить успех». Потом, если ситуация изменится в пользу России, ее не получится принудить к каким-либо уступкам.

В материале отмечается также, что скорее всего основным посредником в переговорах выступит Вашингтон. Франция и Германия не смогли привести стороны конфликта к диалогу, а Великобритании это невыгодно.

Ранее в МИД РФ заявили, что, хотя Москва готова к переговорам через посредников, выбор жителей присоединенных территорий обсуждению не подлежит. Киев, по мнению дипломатического ведомства, должен уважать их желания.

В мире,Богдан Безпалько,МИД России,
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