Зачем Западу могут быть нужны переговоры с Россией по Украине

«Я думаю, что эти переговоры могут быть заинспирированы опасениями по поводу того, что Россия может сконцентрироваться, как говорил когда-то в девятнадцатом веке канцлер Горчаков: "Россия сосредотачивается". Будет проведена мобилизация, обновлена техника, военный персонал, и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер», - передает его слова РИА Новости.