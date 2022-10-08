В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
9 минут назад

"От Зеленского уже тошнит": В западных СМИ отвернулись от президента Украины

Колумнист американского журнала Newsweek, автор подкаста и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер заявил, что его тошнит от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на твиттер репортера.

"От Зеленского уже тошнит": В западных СМИ отвернулись от президента Украины
Фото: EPAEPA

«Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда». — написал он.

Некоторые подписчики Хаммера согласились с тем, что президент Украины может раздражать. Другие не удержались от сарказма.

«Так, это что, Путин твитнул?» — спросил Nunca Trumpismo.

Многие пользователи также признались, что им не нравится увеличение количества новостей, связанных с президентом Украины. Они считают, что в последнее время сообщений о словах или действиях Зеленского стало слишком много, и это начинает надоедать. Кроме того, некоторые вспомнили о его воинственных высказываниях.

Зеленский подписал указ о признании южных Курил «оккупированными»

Пользователь Mikey считает, что Зеленский «хочет войны», хотя мирное соглашение об урегулировании конфликта на Украине «лежит на столе». Он также обвинил главу Украины в попытках «обчистить» налогоплательщиков со всего мира.

Пользователи Nathan, Minyar Huwaidii и RaisingPatriots признались, что президент Украины не вызывал у них симпатии и до военного конфликта России и Украины.

«Дай ему волю, он и мировую войну развяжет!» — считает Chaos.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители