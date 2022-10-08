Колумнист американского журнала Newsweek, автор подкаста и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер заявил, что его тошнит от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на твиттер репортера.
«Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда». — написал он.
Некоторые подписчики Хаммера согласились с тем, что президент Украины может раздражать. Другие не удержались от сарказма.
«Так, это что, Путин твитнул?» — спросил Nunca Trumpismo.
Многие пользователи также признались, что им не нравится увеличение количества новостей, связанных с президентом Украины. Они считают, что в последнее время сообщений о словах или действиях Зеленского стало слишком много, и это начинает надоедать. Кроме того, некоторые вспомнили о его воинственных высказываниях.
Пользователь Mikey считает, что Зеленский «хочет войны», хотя мирное соглашение об урегулировании конфликта на Украине «лежит на столе». Он также обвинил главу Украины в попытках «обчистить» налогоплательщиков со всего мира.
Пользователи Nathan, Minyar Huwaidii и RaisingPatriots признались, что президент Украины не вызывал у них симпатии и до военного конфликта России и Украины.
«Дай ему волю, он и мировую войну развяжет!» — считает Chaos.