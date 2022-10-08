"От Зеленского уже тошнит": В западных СМИ отвернулись от президента Украины

Колумнист американского журнала Newsweek, автор подкаста и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер заявил, что его тошнит от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на твиттер репортера.

Фото: EPA EPA

«Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда». — написал он.

Некоторые подписчики Хаммера согласились с тем, что президент Украины может раздражать. Другие не удержались от сарказма.

«Так, это что, Путин твитнул?» — спросил Nunca Trumpismo.

Многие пользователи также признались, что им не нравится увеличение количества новостей, связанных с президентом Украины. Они считают, что в последнее время сообщений о словах или действиях Зеленского стало слишком много, и это начинает надоедать. Кроме того, некоторые вспомнили о его воинственных высказываниях.

Пользователь Mikey считает, что Зеленский «хочет войны», хотя мирное соглашение об урегулировании конфликта на Украине «лежит на столе». Он также обвинил главу Украины в попытках «обчистить» налогоплательщиков со всего мира.

Пользователи Nathan, Minyar Huwaidii и RaisingPatriots признались, что президент Украины не вызывал у них симпатии и до военного конфликта России и Украины.