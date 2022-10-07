Зеленский подписал указ о признании южных Курил «оккупированными»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов оккупированными Россией территориями Японии. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

Фото: ТГ-канал Зеленского ТГ-канал Зеленского

По словам Зеленского, таким образом Украина подтвердила «свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории», которые «все еще находятся под российской оккупацией».

«Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины», — написал он.

Зеленский призвал весь мир принять аналогичное решение. По его мнению, начав спецоперацию Россия «поставила себя в условия реального освобождения всего, что она когда-либо захватывала».

«Я верю: справедливость будет восстановлена и для наших партнеров», — заключил Зеленский.