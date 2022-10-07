Зеленский подписал указ о признании южных Курил «оккупированными»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов оккупированными Россией территориями Японии. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.
По словам Зеленского, таким образом Украина подтвердила «свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории», которые «все еще находятся под российской оккупацией».
«Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины», — написал он.
Зеленский призвал весь мир принять аналогичное решение. По его мнению, начав спецоперацию Россия «поставила себя в условия реального освобождения всего, что она когда-либо захватывала».
«Я верю: справедливость будет восстановлена и для наших партнеров», — заключил Зеленский.
Напомним, что северными территориями в Японии называют южные острова Курильского архипелага, включенные в состав СССР после окончания Второй мировой войны. Однако Токио до сих пор оспаривает их принадлежность.