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59 минут назад

Зеленский подписал указ о признании южных Курил «оккупированными»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов оккупированными Россией территориями Японии. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

Зеленский подписал указ о признании южных Курил «оккупированными»
Фото: ТГ-канал ЗеленскогоТГ-канал Зеленского

По словам Зеленского, таким образом Украина подтвердила «свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории», которые «все еще находятся под российской оккупацией».

«Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины», — написал он.

Зеленский призвал весь мир принять аналогичное решение. По его мнению, начав спецоперацию Россия «поставила себя в условия реального освобождения всего, что она когда-либо захватывала».

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«Я верю: справедливость будет восстановлена и для наших партнеров», — заключил Зеленский.

Напомним, что северными территориями в Японии называют южные острова Курильского архипелага, включенные в состав СССР после окончания Второй мировой войны. Однако Токио до сих пор оспаривает их принадлежность.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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