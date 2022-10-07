В Нью-Йорке объявили ЧС из-за нелегальных мигрантов

«Мы находимся в состоянии кризиса. <...> С апреля этого года более 17 тыс. просителей убежища, большинство из них из Южной Америки, были доставлены на автобусах в Нью-Йорк с наших южных границ <...>. Сегодня я объявляю режим ЧС в Нью-Йорке и издаю соответствующее положение», – заявил Адамс.

Он также добавил, что такая мера нужна для облегчения координации всех ведомств, создания центров помощи мигрантам и упрощения бюрократических процедур.

Адамс уточнил, что администрация города планирует выделить порядка 1 млрд долларов до конца фискального года (до конца июня 2023 года) чтобы разобраться с проблемой наплыва мигрантов. По его словам, система приютов для бездомных в городе сейчас полностью загружена, а в ночлеге нуждаются более 60 тысяч человек. При этом поток нелегальных мигрантов не прекращается – ежедневно в мегаполис приезжают 5-6 автобусов с нелегальными мигрантами.