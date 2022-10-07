Посла Дании вызвали в МИД Ирана

Посол Дании в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с нападением на иранское посольство в Копенгагене. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al-Alam.

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По его сведениям, "МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил ему решительный протест Исламской Республики в связи с тем, что для защиты иранского диппредставительства [в Копенгагене] и [иранских] дипломатов не были приняты усиленные и необходимые меры безопасности". Отмечается, что в МИД также призвали правительство Дании "соблюдать международные обязательства в отношении безопасности дипломатических объектов".

Со своей стороны, как утверждает канал, "посол Дании извинился за инцидент", подчеркнув, что меры по обеспечению безопасности иранских дипломатов "будут постоянно усиливаться".