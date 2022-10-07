Зеленский объявил Курильские острова «оккупированными»

Зеленский заявил, что Украина подтвердила «свое уважение к суверенитету и территориальной целостности» Японии. Он заявил, что говорит и о «ее северных территориях, пока находящихся под российской оккупацией». Зеленский призвал весь мир последовать примеру Киева в данном вопросе, передает ТАСС.