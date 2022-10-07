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52 минуты назад

Зеленский объявил Курильские острова «оккупированными»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев поддерживает позицию Японии по вопросу принадлежности южных Курильских островов.

Зеленский заявил, что Украина подтвердила «свое уважение к суверенитету и территориальной целостности» Японии. Он заявил, что говорит и о «ее северных территориях, пока находящихся под российской оккупацией». Зеленский призвал весь мир последовать примеру Киева в данном вопросе, передает ТАСС.

В пятницу Верховная рада приняла постановление «Об обращении ВР к международному сообществу относительно северных территорий Японии». В документе выражается поддержка позиции Японии по Курилам. Рада предложила международным организациям также поддержать «урегулирование статуса северных территорий Японии».

Напомним, власти Японии заявили, что хотели бы продолжить переговоры с Россией о судьбе Южных Курил. Москва считает, что в сложившихся условиях продолжение переговоров не представляется возможным.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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