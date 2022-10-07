Зеленский объявил Курильские острова «оккупированными»

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев поддерживает позицию Японии по вопросу принадлежности южных Курильских островов.
Зеленский заявил, что Украина подтвердила «свое уважение к суверенитету и территориальной целостности» Японии. Он заявил, что говорит и о «ее северных территориях, пока находящихся под российской оккупацией». Зеленский призвал весь мир последовать примеру Киева в данном вопросе, передает ТАСС.
В пятницу Верховная рада приняла постановление «Об обращении ВР к международному сообществу относительно северных территорий Японии». В документе выражается поддержка позиции Японии по Курилам. Рада предложила международным организациям также поддержать «урегулирование статуса северных территорий Японии».
Напомним, власти Японии заявили, что хотели бы продолжить переговоры с Россией о судьбе Южных Курил. Москва считает, что в сложившихся условиях продолжение переговоров не представляется возможным.