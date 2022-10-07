Зеленский объяснил свои слова о «превентивных ударах» по России

«Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия — прим. ред.) покинули [Запорожскую] атомную электростанцию», — сказал президент Украины, добавляя, что ранее был неправильно понят, а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».