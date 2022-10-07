Зеленский объяснил свои слова о «превентивных ударах» по России

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что под «превентивными ударами» по России подразумевал санкции со стороны западных стран для недопущения ядерного конфликта. Его слова приводит ТАСС.
«Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия — прим. ред.) покинули [Запорожскую] атомную электростанцию», — сказал президент Украины, добавляя, что ранее был неправильно понят, а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».
Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский «не призывал» использовать ядерное оружие в отношении России, а говорил о «периоде до 24 февраля», поясняя, что «тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну».
В Кремле призвали мир обратить внимание на слова президента Украины и назвал их «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».