Зеленский объяснил свои слова о "превентивных ударах" по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под "превентивными ударами" по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны.

"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия - прим. ТАСС) покинули [Запорожскую] атомную электростанцию", - сказал он в пятницу в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си .

Зеленский утверждал, что ранее был неправильно понят, а Россия якобы начала использовать его высказывания "в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям".