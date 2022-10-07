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25 минут назад

Зеленский заявил, что под "превентивными ударами" по РФ имел в виду новые санкции Запада

ТАССиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под "превентивными ударами" по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны.

Зеленский объяснил свои слова о "превентивных ударах" по России
Фото: Genya Savilov, Pool Photo via APGenya Savilov, Pool Photo via AP

"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия - прим. ТАСС) покинули [Запорожскую] атомную электростанцию", - сказал он в пятницу в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Зеленский утверждал, что ранее был неправильно понят, а Россия якобы начала использовать его высказывания "в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям".

В мире,Владимир Зеленский,
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