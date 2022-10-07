Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20 в ноябре

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились приехать на саммит G20, который пройдет на Бали в ноябре. Об этом сообщает The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

Он добавил, что если Путин и Зеленский приедут на саммит G20 в ноябре, то это станет их первым появлением на одной площадке с момента начала спецоперации. По словам Багиса, Индонезия уже начала подготовку к приему у себя президентов России и Украины.