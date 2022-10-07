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52 минуты назад

СМИ: Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20 в ноябре

Елена Прошина

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились приехать на саммит G20, который пройдет на Бали в ноябре. Об этом сообщает The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20 в ноябре
Фото: ТАССТАСС

«Оба согласились присутствовать. Ситуация непростая из-за российско-украинского конфликта», — приводятся в материале слова Багиса.

Названы возможные темы переговоров Путина и Байдена на G20

Он добавил, что если Путин и Зеленский приедут на саммит G20 в ноябре, то это станет их первым появлением на одной площадке с момента начала спецоперации. По словам Багиса, Индонезия уже начала подготовку к приему у себя президентов России и Украины.

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