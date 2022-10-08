В Нью-Йорке ввели режим ЧС

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с резким наплывом в мегаполис нелегальных мигрантов и беженцев. О соответствующем решении объявил мэр крупнейшего города Соединенных Штатов Эрик Адамс

«Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк и выпускаю исполнительный указ, который официально поручит всем соответствующим агентствам координировать усилия для создания центров гуманитарной помощи», - приводят его слова РИА Новости.

По словам градоначальника, в Нью-Йорк уже прибыли более семнадцати тысяч беженцев, в основном это представители Южной Америки, которых доставляют в город автобусами с южных границ США, начиная с апреля текущего года. Всего же временные убежища, согласно заявлению мэра, предоставлены более чем 61 тысяче приезжих.

«Мы ожидаем потратить не менее одного миллиарда долларов до конца фискального года на этот кризис», - отметил Адамс.