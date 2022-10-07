Пока вы не уснули: взрыв на аэродроме РФ и скопление ВСУ у Давыдова Брода

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Польша выступила с предложением по замороженным активам РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные активы России между Украиной и странами Евросоюза. Его слова приводит «РИА Новости».

Моравецкий пояснил, что во время неформального саммита ЕС с участием «Европейского политического сообщества» премьеры многих стран поднимали тему создания нового фонда. И, по его мнению, очень легким источником финансирования могут стать замороженные активы России.

Появились подробности взрыва беспилотника на территории воинской части России

Власти Калужской области подтвердили взрыв на аэродроме «Шайковка» под Калугой. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша, на территорию упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы.

Пострадавших в инциденте нет, инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе аэродрома нет. Сейчас на месте находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Стало известно о скоплении украинских военных у Давыдова Брода

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом скоплении военных и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии обороны в районе Давыдова Брода. Его цитирует РИА Новости.

«По большому счету, все эти силы рвутся на Херсон... Сейчас пошли черед Давыдов Брод, пошли близко к Днепру и зашли в определенный огневой мешок, продолжается (их) уничтожение. Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это не близкий путь, это около 140 км сейчас в данный момент», — рассказал представитель местных властей.

Первое в России уголовное дело об уклонении от мобилизации отменили

Первое уголовное дело за уклонение от мобилизации отменено. Как сообщает NEWS.ru, решение о возбуждении признано прокуратурой Пензенской области незаконным.

Напомним, что о возбуждении первого уголовного дела по ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу») за время частичной мобилизации стало известно 5 октября. 32-летний подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат. Его задержали при силовой поддержке ОМОН — некоторое время он находился в изоляторе временного содержания.

При этом защита подозреваемого настаивала, что статья применима лишь к уклонистам от призыва на срочную службу. Подтверждает доводы адвокатов разъяснения Пленума Верховного суда — они подали ходатайство о прекращении дела по этому основанию.

Кадыров дал совет уезжающим из России мужчинам

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки и сменить свои имена на женские. Его слова на торжественном построении бойцов силовых подразделений на военной базе в Ханкале передает РИА "Новости".

В своей речи Кадыров заявил, что не понимает тех, "кто бросает свою родину в трудный час".

"Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", - сказал глава Чечни.

"Сорвал спектакли": внук Пугачевой уехал из России

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков улетел в США и сорвал спектакли в Московском Губернском театре. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на собственный источник.

«Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — заявил собеседник издания.

Водитель Собчак получил срок за ДТП в Сочи

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В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что Адлерский районный суд вынес приговор водителю Mercedes Ксении Собчак, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи в октябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда водителя приговорили к двум годам колонии-поселения.

«Адлерским районным судом г. Сочи окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Олега Цоя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

Норвегия озвучила позицию по допуску российских лыжников

Норвежская ассоциация лыжного спорта озвучила позицию по допуску российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Dagbladet.

Глава организации Туве Мо Дюрхауг заявил, что сборная Норвегии планирует бойкотировать соревнования с участием лыжников из этих стран. Он рассказал, что норвежцы отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием запретить участие как российских спортсменов, так и менеджеров.

Среди лидеров Евросоюза произошел раскол

Лидеры стран Европейского союза не могут прийти к единому мнению по вопросу введения ограничений цен для поставщиков газа в условиях антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пятнадцать государств ЕС хотят установить потолок цен на газ, но не согласны в деталях того, как это должно быть сделано. Германия, Дания и Нидерланды выступают против любого ограничения, опасаясь, что это затруднит покупку газа, необходимого им для поддержания их экономик, и ослабит любые стимулы к сокращению потребления», — говорится в публикации.

Туристический сезон в Турции оказался под угрозой без карт «Мир»

Туристическая отрасль Турции оказалась на грани кризиса из-за отказа турецких банков от работы с российскими картами «Мир», пишет Aydınlık. Газета подчеркивает, что карты «Мир» позволили более чем двум миллионам российских туристов, посетившим Турцию с начала сезона, принести стране доход.