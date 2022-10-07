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31 минуту назад

ЕС выделит в ближайшие дни €2 млрд помощи Украине

ТАССиещё 1

Евросоюз намерен в ближайшее время выделить Украине макрофинансовую помощь в размере €2 млрд. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Праге.

ЕС выделит в ближайшие дни €2 млрд помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В ближайшие дни [Украине] будет выделено еще 2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи", - сказала она.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что страны ЕС продолжат предоставлять военную и финансовую помощь Киеву.

ЕС до начала СВО получала от РФ 41% газа, в настоящее время - только 7,5% - глава Еврокомиссии

Страны ЕС к следующей весне должны начать общую закупку газа - глава Еврокомиссии.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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