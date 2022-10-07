ЕС выделит в ближайшие дни €2 млрд помощи Украине

Евросоюз намерен в ближайшее время выделить Украине макрофинансовую помощь в размере €2 млрд. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Праге.