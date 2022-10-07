ЕС выделит в ближайшие дни €2 млрд помощи Украине

Евросоюз намерен в ближайшее время выделить Украине макрофинансовую помощь в размере €2 млрд. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Праге.
"В ближайшие дни [Украине] будет выделено еще 2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи", - сказала она.
Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что страны ЕС продолжат предоставлять военную и финансовую помощь Киеву.
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Страны ЕС к следующей весне должны начать общую закупку газа - глава Еврокомиссии.