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18 минут назад

Польша предложила поделить замороженные активы России

Елена Прошина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные активы России между Украиной и странами Евросоюза. Его слова приводит «РИА Новости».

Польша выступила с предложением по замороженным активам РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Моравецкий пояснил, что во время неформального саммита ЕС с участием «Европейского политического сообщества» премьеры многих стран поднимали тему создания нового фонда. И, по его мнению, очень легким источником финансирования могут стать замороженные активы России.

ЕС позволил разморозить активы россиян

«Можно обратиться к ним для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», — добавил Моравецкий.

Он оценил замороженные активы РФ примерно в 350 миллиардов евро.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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