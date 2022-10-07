Польша выступила с предложением по замороженным активам РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные активы России между Украиной и странами Евросоюза. Его слова приводит «РИА Новости».
Моравецкий пояснил, что во время неформального саммита ЕС с участием «Европейского политического сообщества» премьеры многих стран поднимали тему создания нового фонда. И, по его мнению, очень легким источником финансирования могут стать замороженные активы России.
«Можно обратиться к ним для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», — добавил Моравецкий.
Он оценил замороженные активы РФ примерно в 350 миллиардов евро.