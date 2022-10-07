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18 минут назад

Редкий розовый бриллиант продали с аукциона в Гонконге за $57,7 млн

ТАССиещё 2

Редчайший розовый бриллиант Williamson Pink Star весом 11,15 карат продан в пятницу на торгах в Гонконге за $57,7 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Редкий розовый бриллиант продали с аукциона за $57,7 млн
Фото: Sotheby'sSotheby's

"Лот продан за 453 223 000 гонконгских долларов ($57,7 млн)", - говорится на сайте организаторов.

Таким образом, Williamson Pink Star стал самым дорогим подобным драгоценным камнем в мире из расчета стоимости одного карата.

По свидетельству корреспондента ТАСС, наблюдавшего за ходом торгов, они начались с суммы 140 млн гонконгских долларов ($17,8 млн) и продолжались почти полчаса. Максимальная ставка, которую перебить уже никто не решился, составила 392 млн гонконгских долларов (почти $50 млн). Со всеми сборами и комиссиями конечная цена лота, опубликованная на сайте аукционного дома, достигла 453 223 000 млн гонконгских долларов ($57,7 млн).

Бриллиант безупречного качества огранен из алмаза массой 32 карата, добытого на руднике "Уильямсон" в Танзании, и имеет подушкообразную форму, называемую "кушон".

Другой знаменитый подобный камень Williamson Pink Diamond, добытый на той же шахте, принадлежал недавно умершей королеве Великобритании Елизавете II. Владелец рудника, канадский геолог Джон Уильямсон подарил необработанный камень весом 54,5 карат принцессе Елизавете и принцу Филиппу на их свадьбу в ноябре 1947 года.

В 2017 году на аукционе Sotheby's в Гонконге был продан другой уникальный цветной овальный бриллиант Pink star весом 59,60 карат за рекордные $71,2 млн.

В мире,Джон Уильямсон,Елизавета II,
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