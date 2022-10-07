Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу выпустила вибратор с сотней режимов. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: goop.com/gwynethpaltrow/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) goop.com/gwynethpaltrow/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

50-летняя Гвинет Пэлтроу представила новую игрушку для взрослых. Выполненный в форме сердца вибратор The Heartthrob с сотней режимов можно приобрести за $98 на ее велнесс-платформе Goop.

В 2008 году Гвинет Пэлтроу запустила сайт, посвященный здоровью и уходу за собой. Впоследствии звезда выпускала различные косметические средства, вызывавшие ажиотаж в социальных сетях: начиная от съедобного крема, заканчивая ароматическими свечами, которые назывались "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина".