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33 минуты назад

Гвинет Пэлтроу выпустила вибратор с сотней режимов

Газета.Ru

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу выпустила вибратор с сотней режимов. Об этом сообщает Daily Mail.

Гвинет Пэлтроу выпустила вибратор с сотней режимов
Фото: goop.com/gwynethpaltrow/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)goop.com/gwynethpaltrow/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

50-летняя Гвинет Пэлтроу представила новую игрушку для взрослых. Выполненный в форме сердца вибратор The Heartthrob с сотней режимов можно приобрести за $98 на ее велнесс-платформе Goop.

В 2008 году Гвинет Пэлтроу запустила сайт, посвященный здоровью и уходу за собой. Впоследствии звезда выпускала различные косметические средства, вызывавшие ажиотаж в социальных сетях: начиная от съедобного крема, заканчивая ароматическими свечами, которые назывались "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина".

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Гвинет Пэлтроу опубликовала обнаженное фото в день своего 50-летия.

В мире,Гвинет Пэлтроу,
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