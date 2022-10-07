США начали новое противостояние с Россией

Соединенные Штаты предоставили новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет. Белый дом намерен конкурировать за укрепление влияния в регионе с Россией и Китаем, следует из документа, опубликованного на сайте правительства США.

Фото: © U.S. ARMY/Staff Sergeant Daniel Love​ © U.S. ARMY/Staff Sergeant Daniel Love​

В тексте говорится о «растущей стратегической конкуренции в Арктике». Согласно документу, новая стратегия «направлена на то, чтобы Соединенные Штаты могли эффективно конкурировать [с Россией и КНР] и управлять напряженностью».