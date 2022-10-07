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26 минут назад

Маск назвал Байдена слишком старым для нового срока

Lenta.ruиещё 1

Бизнесмен Илон Маск назвал президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы баллотироваться на второй президентский срок. Такое мнение он выразил в интервью Financial Times (FT).

Маск назвал Байдена слишком старым для нового срока
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вы не хотите отойти слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться в теме... Может быть, отставание от среднего возраста на одно поколение — это нормально, но на два? Когда у вас уже есть правнуки, я не знаю, насколько легко идти в ногу с остальными? Возможно ли это вообще?» — высказался предприниматель.

4 октября действующий американский лидер заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года и собирается пойти на второй срок. Несмотря на просьбы своих сторонников, до этого момента Байден воздерживался от прямых заявлений о выдвижении кандидатуры.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал президента США и назвал его марионеткой в человеческом облике. По его словам, Байден держит американцев за дурачков.

В мире,Илон Маск,Джозеф Байден,
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