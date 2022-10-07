Маск назвал Байдена слишком старым для нового срока

«Вы не хотите отойти слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться в теме... Может быть, отставание от среднего возраста на одно поколение — это нормально, но на два? Когда у вас уже есть правнуки, я не знаю, насколько легко идти в ногу с остальными? Возможно ли это вообще?» — высказался предприниматель.