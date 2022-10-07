Сотни украинцев застряли в очереди на границе в Псковской области

Сотни украинцев сутками стоят в гигантской очереди на российско-латвийской границе в Псковской области. Как сообщает «Фонтанка», люди пытаются выбраться из России в Евросоюз, а очередь до погранперехода «Убылинка» уже достигла длины в 5 километров.

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«География обширная — Харьковская область, Херсонская область, ДНР и так далее. Некоторые уже успели пожить в России беженцами или у родственников. Но теперь стремятся покинуть страну», — говорится в публикации.

По словам стоящих в очередь людей, россияне с основаниями для въезда и латыши проходят границу значительно быстрее. Украинцев же якобы пропускают группами по 15 человек по записи. Их тщательно проверяют с обеих сторон границы.