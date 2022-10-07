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1 час назад

Сотни украинцев застряли в очереди на границе в Псковской области

Никита Бородкин

Сотни украинцев сутками стоят в гигантской очереди на российско-латвийской границе в Псковской области. Как сообщает «Фонтанка», люди пытаются выбраться из России в Евросоюз, а очередь до погранперехода «Убылинка» уже достигла длины в 5 километров.

Сотни украинцев застряли в очереди на границе в Псковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«География обширная — Харьковская область, Херсонская область, ДНР и так далее. Некоторые уже успели пожить в России беженцами или у родственников. Но теперь стремятся покинуть страну», — говорится в публикации.

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По словам стоящих в очередь людей, россияне с основаниями для въезда и латыши проходят границу значительно быстрее. Украинцев же якобы пропускают группами по 15 человек по записи. Их тщательно проверяют с обеих сторон границы.

Издание отмечает, что после огласки ситуации через КПП пропустили большие группы людей, которые добирались до места пешком. Однако автомобилистов по-прежнему много — некоторые рассказывают, что хотят добраться в Украину через соседние страны, порой даже слишком длинным путем.

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