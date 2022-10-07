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21 минуту назад

Эрдоган заявил о возможной скорой встрече с Путиным

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется встретиться с главой России Владимиром Путиным через несколько дней в Астане. Об этом сообщает Milliyet.

Эрдоган заявил о возможной скорой встрече с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

13 - 14 октября в Казахстане пройдут саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание совета глав СНГ и саммит «Центральная Азия - Россия».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин будет участвовать в мероприятиях в Астане. 12-13 октября Астану посетит Эрдоган.

7 октября Эрдоган рассказал, что позвонил Путину, чтобы поздравить его с 70-летием.

«Я хотел поздравить его, а он поблагодарил нас за наше посредничество в отношении текущего процесса [по Украине - прим.ред.]», - рассказал турецкий президент.

Он отметил, что «было бы хорошо подробно обсудить двусторонние отношения через три - четыре дня» в Астане.

По словам Эрдогана, также он хотел бы обсудить с Путиным украинский кризис.

В мире,Реджеп Эрдоган,Юрий Ушаков,Владимир Путин,
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