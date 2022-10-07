Шольц оценил мнение Зеленского о превентивном ударе по России

Канцлер Германии Олаф Шольц против применения ядерного оружия, но позицию по последнему заявлению президента Украины Владимира Зеленского пока не высказал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря немецкого правительства Вольфганга Бюхнера.
«Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», - подчеркнул Бюхнер.
6 октября Зеленский призвал НАТО нанести по РФ превентивный удар, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия».
«Что должно делать НАТО? <…> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» - заявил он.
В Кремле заявили, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны, в особенности США, Великобритания и ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Зеленского призывом к началу мировой войны.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский президент говорил «о периоде до 24 февраля», когда «нужно было применять меры пресечения».