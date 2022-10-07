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14 минут назад

В Австрии призвали отменить санкции против России

Lenta.ru

Антироссийские санкции Европейского союза должны быть отменены в силу их неэффективности, заявил РИА Новости кандидат в президенты Австрии, глава партии «Народ — Свобода — Основные права» (MFG) Михаэль Бруннер. По его словам, такие меры Запада не смогли повлиять на изменение ситуации на Украине.

В Австрии призвали отменить санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Евросоюз должен отменить санкции хотя бы потому, что они пока не привели к прекращению боевых действий. Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей по образцу Южного Тироля. В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете», — сказал Бруннер.

Кандидат в президенты республики также видит «шанс для сотрудничества между Россией и Евросоюзом просто потому, что Россия тоже является частью Европы, и Евросоюз ни при каких обстоятельствах не должен в одностороннем порядке уступать США и НАТО».

Кроме того, Австрии следует придерживаться политики нейтралитета, в рамках которой страна «не должна стать местом дислокации или перемещения иностранных войск».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не разделяет мнение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанести по России «превентивный удар». «Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», — заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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