В Австрии призвали отменить санкции против России

«Евросоюз должен отменить санкции хотя бы потому, что они пока не привели к прекращению боевых действий. Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей по образцу Южного Тироля. В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете», — сказал Бруннер.