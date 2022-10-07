В Австрии высказались о поставках Киеву летального оружия

Украина по-прежнему не получает летальное оружие от Австрии, поставляются шлемы и бронежилеты. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет РИА Новости.

Он особо отметил, что австрийская сторона поставляет на Украину защитное оборудование.

«Не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться», - подчеркнул Нехаммер.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что австрийская сторона выражает готовность принять переговоры по деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, власти этой страны не собираются разрывать связь с Россией, подчеркнуло издание.