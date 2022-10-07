Боррель призвал одобрить новый транш военной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении предложить на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву, а также тренировочную миссию для украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.
«Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине. Также по тренировочной миссии. Я надеюсь, что на следующем совете глав МИД ЕС будет предложение по обоим вопросам», - пояснил он.
Накануне Боррель заявил о необходимости строительства новой Европы без участия России, подчеркнув, что европейские страны вступили «в новую фазу своей истории».
«44 европейских лидера собрались здесь, чтобы начать строить новую структуру безопасности в Европе. Это должно быть сделано без России. Не потому, что мы не хотим, чтобы Россия была частью Европы, а потому, что Путин вывел Россию из европейского сообщества», - цитирует его заявление Telegram-канал «Пул №3».
На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом стран, в том числе ЕС, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия Киеву.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что прекращать поддержку украинских властей нельзя, так как «дипломатия застряла» и конфликт может быть «выигран только на поле боя».