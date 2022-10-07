В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
8 минут назад

Боррель призвал одобрить новый транш военной помощи Украине

Алиса Селезнёва

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении предложить на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву, а также тренировочную миссию для украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

Боррель призвал одобрить новый транш военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине. Также по тренировочной миссии. Я надеюсь, что на следующем совете глав МИД ЕС будет предложение по обоим вопросам», - пояснил он.

Накануне Боррель заявил о необходимости строительства новой Европы без участия России, подчеркнув, что европейские страны вступили «в новую фазу своей истории».

Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению по Украине

«44 европейских лидера собрались здесь, чтобы начать строить новую структуру безопасности в Европе. Это должно быть сделано без России. Не потому, что мы не хотим, чтобы Россия была частью Европы, а потому, что Путин вывел Россию из европейского сообщества», - цитирует его заявление Telegram-канал «Пул №3».

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом стран, в том числе ЕС, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия Киеву.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что прекращать поддержку украинских властей нельзя, так как «дипломатия застряла» и конфликт может быть «выигран только на поле боя».

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители