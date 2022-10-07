Боррель призвал одобрить новый транш военной помощи Украине

«44 европейских лидера собрались здесь, чтобы начать строить новую структуру безопасности в Европе. Это должно быть сделано без России. Не потому, что мы не хотим, чтобы Россия была частью Европы, а потому, что Путин вывел Россию из европейского сообщества», - цитирует его заявление Telegram-канал «Пул №3».