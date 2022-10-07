Обзор иноСМИ: бездомные украинцы в Британии и «ядерный кошмар» для США

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В Британии резко выросло число бездомных украинцев

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Количество украинских семей, которые оказались в Британии без крыши над головой, выросло на 22 процента за один месяц, пишет The Independent. Это вынуждает чиновников на местах требовать от правительства «срочных решений».

С 24 февраля к британским властям за помощью обратились около 1915 украинских семей, которые остались или рискуют остаться без крова, причем только за последний месяц обращения поступили от 350 семей. Депутат британского парламента Лейла Моран назвала эти цифры «шокирующими». Она подчеркнула, что Британия рискует нарушить обещание, данное украинскому народу, так как срок действия соглашения с арендодателями в рамках программы «Дома для Украины» истекает.

«Украина в НАТО - ядерный кошмар для Америки»

Ветеран войны в Ираке, американский правозащитник Дэн Колдуэлл в своей статье для The Federalist заявил, что вступление Украины в НАТО и обязательство о коллективной обороне могут означать «вовлечение сыновей и дочерей Америки» в конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием.

Если Украина станет членом НАТО, весь военный арсенал Америки будет направлен на решение «незначительного вопроса о том, кто управляет Донбассом», это значительно повысит вероятность ядерной катастрофы, подчеркнул Колдуэлл.

Американские лидеры должны ставить интересы американского народа на первое место - и уж точно выше интересов альянса, первоначальная цель которого - противостояние СССР - давно себя изжила, заключил он.

В США собрали доказательства для обвинения Хантера Байдена

Федеральные агенты, проводящие расследование в отношении сына президента США Хантера Байдена, собрали доказательства, которых, по их мнению, достаточно, чтобы обвинить его в налоговых преступлениях и лжи при покупке оружия. Об этом

сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с делом.

По их словам, следующим шагом будет решение прокурора в Делавэре, оставшегося от администрации Трампа, выдвигать ли такие обвинения. Первоначально расследование касалось финансов Хантера Байдена, связанных с зарубежными деловыми связями и консультационной работой. Со временем следователи сосредоточились на том, не скрывал ли он свои доходы и не солгал ли в документах о покупке оружия в 2018 году.

ЕС направит миссию на границу Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан согласились на размещение гражданской миссии ЕС вдоль своих границ. Как сообщает Reuters, цель миссии - способствовать делимитации границы (определению положения и направления госграницы путем переговоров).

Соглашение было достигнуто после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель встретились в 6 октября в Праге. Гражданская миссия ЕС начнется в октябре и продлится не более двух месяцев.

«Штаты не хотят давать Украине ATACMS»

Украинские чиновники настаивают, чтобы США предоставили Киеву ракеты большей дальности «для нанесения более глубоких ударов по контролируемой Россией территории, включая Крым». Как пишет

The Wall Street Journal, украинцы хотят получить ATACMS - баллистические ракеты класса земля - земля с дальностью до 300 километров.