Президент Молдавии раскрыла свой доход

Санду посетовала на то, что Молдавия является бедной страной, и заявила, что получает в месяц менее тысячи евро.

Глава государства также призналась, что не живет в резиденции президента, поскольку не желает «тратить деньги народа» на электроэнергию для обеспечения своих нужд. По ее словам, она живет в своей квартире и самостоятельно оплачивает счета на электричество. При этом президент подчеркнула, что не считает подобные поступки жертвой.