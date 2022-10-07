Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи, передает РИА Новости.

По его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия.

«Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не призывал» использовать ядерное оружие в отношении России. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля», — сказал Никифоров, поясняя, что «тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну».

Он также отметил, что единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара по России означают призыв к началу мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что последствия подобного конфликта будут чудовищны и непредсказуемы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского идиотом после его слов о превентивном ударе по РФ. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — сказал политик.

Запад разжигает ядерную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Украины Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ, сообщают РИА Новости.

По её словам, руками Зеленского США и НАТО могут уничтожить планету.

«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», - написала Захарова в своём Telegram-канале.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ является подтверждением исходящих от Киева угроз и необходимости специальной военной операции. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие".

"Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым, этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция", - сказал он.

Вашингтон и его союзники пытаются запугать международное сообщество и заставить его безоглядно поддерживать Киев, РФ предостерегает США от дальнейшего вовлечения в качестве стороны конфликта на Украине, заявил Лавров.

"Мы вновь предостерегаем Соединенные Штаты и других спонсоров киевского режима от все более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта. Что касается нас, то, как многократно разъяснялось, наша военная доктрина и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются неизменными. Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию преследуют цель запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах", - подчеркнул министр.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании втянуть западные государства в «ядерную риторику» и подтолкнуть мир к апокалипсису. Так, в своем Telegram-канале депутат отреагировал на слова украинского лидера о «превентивных ударах» по России.

«Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на «поле боя», он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику <…> Похоже, этот человек вообще не осознает, что на самом деле толкает всех — весь мир — к апокалипсису», — написал Слуцкий.

Как отметил лидер ЛДПР, постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) еще в начале 2022 года согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться. Слуцкий также добавил, что Россия этому привержена и выразил надежду на схожую позицию остальных членов «ядерного клуба».

«Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшейся с катушек марионетки [Зеленского]», — подчеркнул депутат.

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости нанесения «превентивного ядерного удара» по России является провокацией третьей мировой войны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление политолога Александра Казакова.

По его словам, это была не первая провокация со стороны Украины. В прошлый раз это произошло, когда Киев заявил о подаче заявки в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Казаков отметил, что украинские власти вместе с Польшей и странами Прибалтики готовы спровоцировать большую войну в Европе. Это связано с тем, что Зеленский понимает: Киев не выстоит против Москвы.

Политолог считает, что глава Украины осознает обреченность, так как «итог спецоперации России ясен всем трезвомыслящим людям как на Западе, так и на Востоке».

«Зеленский тоже это понимает, ему западные партнеры объясняют: «Сопротивляйся сколько сможешь, проиграешь всё равно», — отметил эксперт.

Рассуждения о ядерной войне неприемлемы, позиция генерального секретаря всемирной организации на этот счёт не изменилась.

С таким сообщением на брифинге выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Что касается любых заявлений, касающихся применения ядерного оружия, то я хочу напомнить слова Антониу Гутерреша: «Все ядерные государства должны подтвердить приверженность неприменению и постепенной ликвидации ядерного оружия». Позиция генерального секретаря прежняя», — сказал Дюжаррик.

Экс-разведчик США Скотт Риттер выразил мнение о предложении Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России. Он считает слова украинского лидера не призывом, а криком о помощи. Риттера цитируют «Известия».

Бывший разведчик назвал Зеленского авантюристом, использующим все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах. Риттер считает, что президент Украины уже израсходовал все свои военные ресурсы для защиты, но сам он этого пока не понял.

«Это крик о помощи Зеленского, которого никто не замечает и Запад на него не ответит», — говорит американец.

Также Риттер отметил, что Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии и не может указывать, как и кому с ним обращаться.

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике из-за своего требования «нанести превентивный ядерный удар» по России. Свое негодование выразили пользователи из США в Twitter.

Некоторые из них считают, что Зеленский хочет, чтобы НАТО начала третью мировую войну. По мнению пользователей, чтобы этого избежать, необходимо сменить правящий режим на Украине.

«Безумный клоун открыто просит устроить холокост!», — возмутились в комментариях.



«Это к вопросу о том, кто действительно угрожает мировой войной», — заметил участник беседы.

Некоторые пользователи допустили, что у Зеленского есть неизлечимая болезнь. Именно поэтому он желает закончить все идеальным «фейерверком».

Западные пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к НАТО нанести превентивный удар по России.

«Зеленский хочет, чтобы НАТО начало Третью мировую войну. Никакая помощь больше не должна поступать этому сумасшедшему», — полагает пользователь с никнеймом @mdsteinphd.

Комментатор @ConstableCurt возмутился тем, что украинский лидер постоянно требует у США больше оружия и больше денег налогоплательщиков.