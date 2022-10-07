Боррель попросит лидеров ЕС поддержать оказание военной помощи Украине

"Я попрошу лидеров поддержать предложение о предоставлении нового транша, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, а также тренировочную миссию", - заявил Боррель по прибытии на саммит ЕС в Праге.

Он добавил, что надеется на запуск тренировочной программы для украинской армии на следующем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в министерство иностранных дел РФ, где ему были представлены "принципиальные оценки" военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других западных государств. Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко указал французскому дипломату на "угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных".