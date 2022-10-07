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34 минуты назад

Боррель попросит лидеров ЕС поддержать оказание военной помощи Украине

Газета.Ruиещё 3

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель попросит лидеров стран Евросоюза поддержать оказание военной помощи Украине, а также содействовать созданию тренировочной базы для украинской армии. Его слова приводит ТАСС.

Боррель попросит лидеров ЕС поддержать оказание военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я попрошу лидеров поддержать предложение о предоставлении нового транша, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, а также тренировочную миссию", - заявил Боррель по прибытии на саммит ЕС в Праге.

Он добавил, что надеется на запуск тренировочной программы для украинской армии на следующем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в министерство иностранных дел РФ, где ему были представлены "принципиальные оценки" военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других западных государств. Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко указал французскому дипломату на "угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных".

В мире,Пьер Леви,Жозеп Боррель,Александр Грушко,МИД России,ЕС,
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