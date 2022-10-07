Китай осудил Запад за нарушения прав человека

«На что СПЧ действительно должен обратить внимание и что должен обсудить, так это серьезные нарушения прав человека, включая системный расизм и расовую дискриминацию, нарушения прав беженцев и иммигрантов, широко распространенное насилие с применением огнестрельного оружия, чрезмерное применение мер принуждения, военные операции за границей, в ходе которых было убито и ранено большое количество невинных людей», — говорится в тексте.