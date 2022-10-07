«Европа медленно истекает кровью»

Введение санкций против России – ошибочное решение Евросоюза. С последствиями ограничений сталкиваются европейские страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

Он подчеркнул, что надежды, которые возлагались на рестрикции, не оправдались.

«Европа медленно проливает кровь, а Россия хорошо зарабатывает», - отметил Орбан.

По его словам, Евросоюзу следует скорректировать санкционную политику.

Орбан сейчас находится в Праге для участия в заседаниях Европейского политического сообщества (ЕПС).

Ранее Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом восьмого пакета санкций против России. Он включает в себя введение потолка цен на нефть. Кроме того, вводится запрет на предоставление российским властям или юрлицам таких услуг, как консультации в сфере ИТ, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.