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41 минуту назад

Орбан: «Европа медленно проливает кровь»

Лера Букина

Введение санкций против России – ошибочное решение Евросоюза. С последствиями ограничений сталкиваются европейские страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

«Европа медленно истекает кровью»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что надежды, которые возлагались на рестрикции, не оправдались.

«Европа медленно проливает кровь, а Россия хорошо зарабатывает», - отметил Орбан.

По его словам, Евросоюзу следует скорректировать санкционную политику.

Орбан сейчас находится в Праге для участия в заседаниях Европейского политического сообщества (ЕПС).

Ранее Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом восьмого пакета санкций против России. Он включает в себя введение потолка цен на нефть. Кроме того, вводится запрет на предоставление российским властям или юрлицам таких услуг, как консультации в сфере ИТ, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о санкциях ЕС. Он предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на нефть. Так, по его словам, такое решение может оказать деструктивное влияние на энергетические рынки,

В мире,Виктор Орбан,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,ЕС,
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