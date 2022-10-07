В Британии выросло число бездомных украинцев

Количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за месяц увеличилось на 22%, сообщила британская газета Independent.
По ее данным, около 1915 украинских семей, которые являются бездомными или рискуют остаться без крова, с 24 февраля обратились за помощью в местные органы власти. Среди них 350 обратились за помощью за последний месяц, передает ТАСС.
Как сообщает газета, благотворительные организации предупреждают, что проблема в ближайшие месяцы может обостриться.
Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы с Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.