Байден прокомментировал применение тактического ядерного оружия

Глава Белого дома Джо Байден выразил уверенность, что применение тактического ядерного оружия не сможет не привести к ядерному армагеддону, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США.

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При этом он указал, что глава России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». Байден сослался на то, что «достаточно хорошо» знает президента РФ.

По словам американского лидера, мир столкнется с ядерной угрозой впервые со времен Карибского кризиса, если ситуация будет и дальше двигаться по тому направлению, в котором она сейчас развивается.

При этом, по словам президента Америки, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».

Заявление американского президента прозвучало на мероприятии Демократической партии. Он также возложил вину за эскалацию на российское руководство.