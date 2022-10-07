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1 час назад

Байден прокомментировал применение тактического ядерного оружия

Елена Прошина

Глава Белого дома Джо Байден выразил уверенность, что применение тактического ядерного оружия не сможет не привести к ядерному армагеддону, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США.

Байден прокомментировал применение тактического ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

При этом он указал, что глава России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». Байден сослался на то, что «достаточно хорошо» знает президента РФ.

По словам американского лидера, мир столкнется с ядерной угрозой впервые со времен Карибского кризиса, если ситуация будет и дальше двигаться по тому направлению, в котором она сейчас развивается.

При этом, по словам президента Америки, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».

Заявление американского президента прозвучало на мероприятии Демократической партии. Он также возложил вину за эскалацию на российское руководство.

В сентябре Путин в обращении к гражданам страны напомнил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, предупредив пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Демократическая партия США,
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