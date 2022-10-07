Миллионы тонн: В ООН раскрыли, сколько зерна вывезли из Украины

Из украинских портов с момента начала реализации «зерновой сделки» удалось вывезти несколько миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

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Как заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла, фермеры из Украины вновь могут заниматься своей деятельностью, а мировые цены на продовольствие пошли вниз. По данным на 5 октября около 270 судов вывезли более 6 млн тонн продукции с Украины.

Амир Махмуд Абдулла отмечает, что координационный центр сосредоточен на том, чтобы обеспечить движение кораблей и не останавливать экспорт. Он не исключил, что продолжение этих усилий может стать шагом к прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он также выразил надежду, что «продовольственная сделка», которая истекает в ноябре, будет продлена.