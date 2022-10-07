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55 минут назад

Британского депутата шокировало количество бездомных украинцев в стране

Ura.Ruиещё 2

В Соединенном Королевстве за один месяц на 22 процента увеличилось число украинских беженцев, которые в качестве бездомных обращаются за помощью к местным властям, что «шокировало» депутата британского парламента Лейлу Моран. Об этом пишет газета The Independent.

Британского депутата шокировало количество бездомных украинцев в стране
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RUЭдуард Корниенко © URA.RU

По данным издания, всего с февраля за помощью к местным советам обратились 1915 украинских семей, которые оказались бездомными или находятся под угрозой остаться на улице, причем только за последний месяц поступили обращения от 350 семей. Моран назвала это цифры «шокирующими», призвав правительство к немедленным действиям, добавив, что в противном случае оно «рискует нарушить обещание, данное украинскому народу». При этом благотворительные организации предупреждают, что проблема «обострится в ближайшие месяцы», так как действие программы «Дома для Украины» подходит к концу.

Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Однако, по данным The Guardian, из-за экономического кризиса и недовольства простых британцев 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья уже в 2023 году. Сокращает свою работу в стране и благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Соединенного Королевства расселять беженцев после их выселения из первоначального временного жилья.

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