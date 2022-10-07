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1 час назад

В США заявили, что уничтожили авиаударом одного из главарей ИГИЛ* в Сирии

ТК «Звезда»иещё 4

Соединенные Штаты Америки уничтожили одного из главарей и высокопоставленного представителя ИГИЛ* в результате авиаудара на севере Сирии. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

В США сообщили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ* в Сирии
Фото: Mahamad Kazmooz, KeystonePressAgency, GlobalLookPressMahamad Kazmooz, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

«Сегодня, около 6:32 вечера по местному времени в Сирии, военные США совершили успешный авиаудар на севере Сирии, уничтожив Абу-Хашума аль-Умави, заместителя главаря в Сирии, а также еще одного высокопоставленного представителя ИГ*», - говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование Соединенных Штатов сообщило о проведении еще одной операции на территории Сирии, в результате чего был уничтожен высокопоставленный представитель руководства ИГ* Раккан Вахид аль-Шамри, который занимался поставками вооружения и бойцов для поддержки террористической деятельности.

Также стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала вербовщика террористической организации «Исламское государство»*. Задержанному 24 года, он пропагандировал радикальный ислам среди выходцев из стран Средней Азии в Москве и Воронеже. Агитация шла в том числе онлайн, через социальные сети и мессенджеры.

* ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории России.

В мире,ФСБ,Исламское государство,
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