В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
26 минут назад

Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины

Елена Прошина

Читатели издания National Review отреагировали на материал журналиста Майкла Брендана Дохерти.

Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нем говорится, что планы американских властей по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой». Свое мнение они выразили в комментариях к статье, в которой утверждается, что при соблюдении ряда условий силы Североатлантического альянса могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы.

В статье отмечается, что «объединенная экономическая и военная мощь НАТО может в конечном итоге позволить украинцам положить конец исторической ошибке Путина простым и очевидным поражением и отступлением России».

Как отмечает автор материала, членство Украины в Североатлантическом альянсе будет означать политическое и военное отделение Украины от России. Поскольку Киев заявляет, что Крым является частью его территории, он также обяжет НАТО изгнать РФ с ее давно созданной военно-морской базы в Севастополе. «Готов ли Байден возложить на американцев расходы и риски, связанные с этим проектом?», — задался вопросом журналист.

«Извините, но это безумие, и опасное безумие», — написал Дохерти.

OldSchoolHoosier считает, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим лидером.

«Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», - написал читатель под ником Deadhorse.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители