Читатели издания National Review отреагировали на материал журналиста Майкла Брендана Дохерти.

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В нем говорится, что планы американских властей по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой». Свое мнение они выразили в комментариях к статье, в которой утверждается, что при соблюдении ряда условий силы Североатлантического альянса могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы.

В статье отмечается, что «объединенная экономическая и военная мощь НАТО может в конечном итоге позволить украинцам положить конец исторической ошибке Путина простым и очевидным поражением и отступлением России».

Как отмечает автор материала, членство Украины в Североатлантическом альянсе будет означать политическое и военное отделение Украины от России. Поскольку Киев заявляет, что Крым является частью его территории, он также обяжет НАТО изгнать РФ с ее давно созданной военно-морской базы в Севастополе. «Готов ли Байден возложить на американцев расходы и риски, связанные с этим проектом?», — задался вопросом журналист.

«Извините, но это безумие, и опасное безумие», — написал Дохерти.

OldSchoolHoosier считает, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим лидером.