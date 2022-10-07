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53 минуты назад

Посол России Разов о терактах на "Северных потоках": у нас идиотов нет

Газета.Ruиещё 2

Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов объяснил "влиянием русофобской пропаганды" спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах "Северный поток". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Rai 1.

Посол России Разов о терактах на "Северных потоках": у нас идиотов нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сегодня происходят спекуляции на тему того, что русские организовали взрывы на газопроводах.

"Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов", — утверждает Разов.

Он отметил, что не понимает, в чем проблема с российским газом в случае с планами европейских государств отказаться от российских поставок топлива. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен выработать стратегию для защиты ключевых объектов инфраструктуры.

До этого сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые были зафиксированы в конце сентября. Как отмечалось, расследование усилило подозрения в том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.

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