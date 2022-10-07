Посол России Разов о терактах на "Северных потоках": у нас идиотов нет

Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов объяснил "влиянием русофобской пропаганды" спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах "Северный поток". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Rai 1.

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По его словам, сегодня происходят спекуляции на тему того, что русские организовали взрывы на газопроводах.

"Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов", — утверждает Разов.

Он отметил, что не понимает, в чем проблема с российским газом в случае с планами европейских государств отказаться от российских поставок топлива. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен выработать стратегию для защиты ключевых объектов инфраструктуры.