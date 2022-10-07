Раскрыты мотивы задержанных на Аляске россиян

Задержанные на Аляске двое жителей Чукотки бежали не от частичной мобилизации, а чтобы уйти от ответственности за нарушения российского законодательства. Об этом РИА "Новости" сообщил источник, знакомый с ситуацией
Как сообщили власти, россиян задержали на острове Святого Лаврентия в нескольких десятках километров от России, куда они приплыли на лодке. Задержанные находятся под стражей в Анкоридже.
Заведующая консульским отделом посольства Российской Федерации в Вашингтоне Надежда Шумова заявила, что дипмиссия РФ в США осведомлена о задержании властями американского штата Аляска двух россиян, дипломаты планируют провести с ними телефонный разговор и оказать необходимое содействие.