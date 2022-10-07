Раскрыты мотивы задержанных на Аляске россиян

Задержанные на Аляске двое жителей Чукотки бежали не от частичной мобилизации, а чтобы уйти от ответственности за нарушения российского законодательства. Об этом РИА "Новости" сообщил источник, знакомый с ситуацией

Фото: Dan Joling/AP Dan Joling/AP

Как сообщили власти, россиян задержали на острове Святого Лаврентия в нескольких десятках километров от России, куда они приплыли на лодке. Задержанные находятся под стражей в Анкоридже.