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1 час назад

РИА "Новости" сообщило о причинах, побудивших россиян приплыть в лодке на Аляску

Газета.Ruиещё 5

Задержанные на Аляске двое жителей Чукотки бежали не от частичной мобилизации, а чтобы уйти от ответственности за нарушения российского законодательства. Об этом РИА "Новости" сообщил источник, знакомый с ситуацией

Раскрыты мотивы задержанных на Аляске россиян
Фото: Dan Joling/APDan Joling/AP

Как сообщили власти, россиян задержали на острове Святого Лаврентия в нескольких десятках километров от России, куда они приплыли на лодке. Задержанные находятся под стражей в Анкоридже.

Заведующая консульским отделом посольства Российской Федерации в Вашингтоне Надежда Шумова заявила, что дипмиссия РФ в США осведомлена о задержании властями американского штата Аляска двух россиян, дипломаты планируют провести с ними телефонный разговор и оказать необходимое содействие.

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