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16 минут назад

Меркель назвала условие для прочного мира в Европе

Илья Родин

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможно установить только при участии России. Об этом пишет ТАСС.

Меркель назвала условие для прочного мира в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Меркель уточнила, что до тех пор, пока при участии России не будет установлен прочный мир, на планете будет продолжаться холодная война.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», - подчеркнула она.

Меркель рассказала о роли России в архитектуре безопасности Европы

По мнению политика, военный конфликт на Украине стал поворотным моментом в истории. Она добавила, что к высказываниям президента России Владимира Путина следует относиться очень серьезно, а не «классифицировать их как блеф с самого начала».

В мире,Ангела Меркель,Владимир Путин,
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