Меркель назвала условие для прочного мира в Европе

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможно установить только при участии России. Об этом пишет ТАСС.

Меркель уточнила, что до тех пор, пока при участии России не будет установлен прочный мир, на планете будет продолжаться холодная война.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», - подчеркнула она.