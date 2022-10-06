Пресс-секретарь Зеленского объяснил его слова о превентивном ударе

«Президент говорил о периоде до 24 февраля», — сказал Никифоров, поясняя, что «тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну».

Он также отметил, что единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции.

Ранее во время выступления по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи Зеленский заявил, что Североатлантический альянс должен нанести «превентивные удары» вместо того, чтобы ждать ядерных ударов России. В то же время он говорил, что российский президент Владимир Путин не будет использовать в конфликте ядерное оружие, так как это создаст угрозы его жизни.