Пресс-секретарь Зеленского объяснил его слова о превентивном ударе

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не призывал» использовать ядерное оружие в отношении России. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Президент говорил о периоде до 24 февраля», — сказал Никифоров, поясняя, что «тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну».
Он также отметил, что единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции.
Ранее во время выступления по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи Зеленский заявил, что Североатлантический альянс должен нанести «превентивные удары» вместо того, чтобы ждать ядерных ударов России. В то же время он говорил, что российский президент Владимир Путин не будет использовать в конфликте ядерное оружие, так как это создаст угрозы его жизни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление украинского лидера призывом к началу мировой войны с «непредсказуемыми чудовищными последствиями». По его словам, на заявления Зеленского должны обратить внимание абсолютно все страны мирового сообщества.