Лукашенко ответил на слова Дуды о ядерном оружии

Размещение арсеналов ядерного оружия в Польше несет угрозу для Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в четверг, 6 октября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием, — отметил он.

По словам белорусского лидера, в данной ситуации необходимо принимать меры в связи с тем, что у республики не имеется такое оружие. Кроме того, этот вопрос Лукашенко уже обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Недавно российское посольство ответило на сообщения о возможном ударе по Кремлю. Дипломатическая миссия напомнила, что столкновение ядерных держав грозит катастрофическими последствиями.