Маск объяснил высказывания об Украине и России

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск назвал себя «большим фанатом Украины». Об этом основатель Tesla и SpaceX написал в своих социальных сетях.
«Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны», – написал Маск.
Это сообщение миллиардер оставил в ответ на заявление международной газеты Kyiv Post.
«Ситуация с Илоном Маском явно выходит из-под контроля, и кажется, что гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытке изображать из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты перестарался с чем-либо. Просто перестань», – написали в издании.
Последние несколько дней Илон Маск активно высказывается по поводу ситуации на Украине. Ранее он предложил собственный план по прекращению конфликта на Украине.