Маск объяснил высказывания об Украине и России

«Ситуация с Илоном Маском явно выходит из-под контроля, и кажется, что гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытке изображать из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты перестарался с чем-либо. Просто перестань», – написали в издании.