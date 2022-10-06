Маск объяснил высказывания об Украине и России

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25 минут назад

Илон Маск назвал себя фанатом Украины

Елена Прошина

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск назвал себя «большим фанатом Украины». Об этом основатель Tesla и SpaceX написал в своих социальных сетях.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны», – написал Маск.

Это сообщение миллиардер оставил в ответ на заявление международной газеты Kyiv Post.

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«Ситуация с Илоном Маском явно выходит из-под контроля, и кажется, что гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытке изображать из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты перестарался с чем-либо. Просто перестань», – написали в издании.

Последние несколько дней Илон Маск активно высказывается по поводу ситуации на Украине. Ранее он предложил собственный план по прекращению конфликта на Украине.

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