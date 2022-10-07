Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Такое заявление он сделал во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления.

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В России заявили об ответственности Запада за слова Зеленского

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова главы Украины не что иное, как призыв к началу мировой войны. В связи с этим он призвал все страны мира обратить внимание на слова о превентивных ударах по России. Кроме того, Песков заявил, что ответственность за призыв украинского лидера должны нести США и Великобритания, поскольку они «де-факто руководят деятельностью Киева».

Аналогичное мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского.

Более резко отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал украинского лидера идиотом и посоветовал психиатрам провести Зеленскому превентивную трепанацию черепа. «Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — сказал политик.

На Украине открестились от призыва нанести удар по России

В Организации объединенных наций (ООН) также прокомментировали слова Зеленского о превентивном ударе по России. Так. официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на неприемлемость даже дискуссии о ядерном конфликте. «Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась», — сказал он.

Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг призыв применить ядерное оружие против России. «Коллеги, вы немного переборщили со своей ядерной истерикой и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет», — заявил он на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Никифоров пояснил, что речь шла о превентивных санкциях, которые необходимо было ввести до 24 февраля.