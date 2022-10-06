Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.