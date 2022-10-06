Суд Киева попросил передать Саакашвили Украине

Киевский суд на заседании в четверг вынес постановление о временной передаче экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в Грузии, украинской стороне на время следствия. Об этом в четверг сообщил ТАСС грузинский адвокат бывшего президента Шалва Хачапуридзе.

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"Киевский суд на сегодняшнем заседании вынес постановление о временной передаче Саакашвили украинской стороне для проведения следственных мероприятий. Я тут же хочу сказать, что дело, которое рассматривает киевский суд, не касается его ареста и заключения в Грузии. Это дело касается внутриукраинских событий времен [Петра] Порошенко (экс-президент Украины - прим. ТАСС)", - сказал Хачапуридзе.

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Юрист добавил, что после решения суда Минюст Украины обратится к своим грузинским коллегам с просьбой о передаче бывшего президента. Последнее слово за грузинской стороной. Как отметил Хачапуридзе, в его практике были случаи, когда суд одной страны требовал передачу того или иного осужденного и грузинская сторона удовлетворяла просьбу.

Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре прошлого года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он сразу объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента сначала перевели в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а потом в госпиталь города Гори. В декабре прошлого года его доставили обратно в тюрьму в Рустави. Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют от властей вывезти его за границу на лечение. 27 апреля консилиум врачей при омбудсмене Грузии опубликовал доклад, в котором утверждается, что у Саакашвили белковое голодание.

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии в мае перевела Саакашвили из тюрьмы в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования. Он до сих пор находится в медучреждении.

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