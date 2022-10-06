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Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий

Зампредседателя Совета безопасности (Совбеза) РФ Дмитрий Медведев сообщил о планах России продолжить освобождение территорий, занятых украинскими неонацистами. Соответствующее заявление он сделал на генсовете партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

«Продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами», - подчеркнул он.

Дерипаска назвал сроки окончания «нынешнего безумия»

Миллиардер Олег Дерипаска назвал сроки окончания мирового кризиса. В своем Telegram-канале бизнесмен предположил, что «нынешнее безумие» продлится еще 2,5-3 года, так как «сил и запала» у всех хватит только на это время.

«[Затем] главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами», — считает миллиардер.

EС утвердил восьмой пакет санкций против России

Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом восьмого пакета санкций против России. Он включает в себя введение потолка цен на нефть, передает ТАСС. За счет потолка цен европейские операторы смогут осуществлять транспортировку сырья в третьи страны при условии, что ее стоимость будет не выше установленного уровня.

Минобороны: ВСУ отброшены на всех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отброшены от линии обороны на всех направлениях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что при попытках атак украинские войска потеряли более 100 военнослужащих.

Россиян предупредили о высоких рисках сбережений в валюте

Хранение сбережений в долларах и евро теперь несет в себе риски. Это связано с антироссийскими санкциями западных стран, заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков в беседе с «Лентой.ру». Он пояснил, что речь идет о мерах, которые могут принять недружественные страны. Эксперт советует обратить внимание на банковские депозиты – деньги могут вернуться в рублях по курсу.

В России рухнули продажи автомобилей

В сентябре продажи машин в России упали на 59,6 процента - до 46 698 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. За январь-сентябрь 2022 года в России был продан 506 661 автомобиль. Это на 59,8 процента меньше, чем за январь-сентябрь 2021-го.

Российского футболиста отстранили после обвинений в избиении девушки

Калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил, что нападающий Гоча Гогричиани был отстранён от тренировок на время внутреннего расследования после сообщений об избиении его бывшей девушки Кристины Куддус. Об этом сообщается на сайте клуба.

Ростелеком закроет салоны связи

Российский провайдер «Ростелеком» заканчивает процесс перевода клиентов в удаленный формат. Компания приступила к закрытию салонов связи, передает агентство «Прайм». Отмечается, что последние закроют уже в этом месяце. Также в сообщении провайдера говорится, что решать все вопросы можно дистанционно. В также есть экономическая целесообразность. Подчеркивается, что переход к новой модели клиентского сервиса занял годы. В компании указали на постепенное закрытие продаж и обслуживания.

Шац рассказал о трудностях эмиграции

Телеведущий и комик Михаил Шац (признан иностранным агентом) заявил, что разница между жизнью в России и Израилем колоссальная. О жизни после эмиграции в эту страну он рассказал в эфире подкаста «Папа, закрой дверь!» на YouTube, передает «Слово и дело». Так, привыкнуть к жизни в чужой стране, по его словам, очень тяжело. В частности, Шац отметил, что в Израиле «ничего не работает по первому требованию».

Ушедшим из России H&M и Zara нашли замену