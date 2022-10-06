Белый дом отреагировал на решение ОПЕК+ сократить добычу

Администрация США считает, что решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ сократить добычу является необоснованным и ненужным, Вашингтон рассматривает различные меры. Об этом заявил в четверг на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

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"Мы разочарованы решением ОПЕК, поскольку считаем, что оно является ненужным и неоправданным в период, когда серьезную проблему по-прежнему представляет нехватка предложения, если посмотреть на ситуацию с энергоносителями и нефть в мире", - сказал он.

"Мы посмотрим, каким будет эффект этого", - добавил Диз.

Говоря о том, какие меры может принять Вашингтон, он отметил: "Мы определили некоторые альтернативы и продолжим концентрировать на них внимание". Он допустил, что какие-то шаги могут касаться американского стратегического резерва нефти.

Диза также спросили, могут ли США пересмотреть какие-либо решения о поставках вооружения Саудовской Аравии и содействия ей в сфере безопасности.

"Я в полной мере понимаю вопрос. Мне нечего объявить о чем-либо из этого сегодня", - ответил он.