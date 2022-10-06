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31 минуту назад

США предупредили о потере союзника из-за политики Байдена

Елена Прошина

Вопреки прогнозам Белого дома, Саудовская Аравия поддержала решение ОПЕК+. По мнению аналитиков The New York Times, это сигнализирует о провале попыток США выстроить союз с Саудовской Аравией

США предупредили о потере союзника из-за политики Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти – сигнал к тому, что влияние Джо Байдена на своего союзника в Персидском заливе гораздо слабее, чем ему хотелось бы», – пишет корреспондент Дэвид Сангер и глава стамбульского бюро The New York Times Бен Хаббард.

По их мнению, заявление стран-экспортеров является свидетельством не только провала попыток США добиться снижения экспортных доходов Москвы, но и о неспособности Вашингтона сделать Саудовскую Аравию своим союзником.

«Действия членов сделки ОПЕК+ подчеркнули вызовы, с которыми столкнулась политика США в условиях риска мировой рецессии, причем именно в тот момент, когда энергетический вопрос стал ключевым на фоне конфликта на Украине», – сказано в статье.

По мнению авторов, действие стран-экспортеров нефти говорит о конце эпохи, когда США могли обращаться за помощью к Эр-Рияду.

«Наследный принц ясно дал понять, что хочет отдалиться от США, расширяя внешнеполитические отношения, в особенности с Россией и Китаем», – заключают авторы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
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