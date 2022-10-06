Зеленский считает, что Путин не будет применять ядерное оружие, потому что "любит жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин не будет использовать в конфликте ядерное оружие, так как это создаст угрозы его жизни. Видео его выступления доступно на YouTube-канале института Лоуи.
"Если он [Путин] решит нанести ядерный удар, ну что я могу сказать? Я думаю, мир этого никогда не простит. Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить ее. Я в этом уверен", — сказал Зеленский.
Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов к урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем, если это позволят сделать обстоятельства.