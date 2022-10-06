Зеленский считает, что Путин не будет применять ядерное оружие, потому что "любит жизнь"

"Если он [Путин] решит нанести ядерный удар, ну что я могу сказать? Я думаю, мир этого никогда не простит. Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить ее. Я в этом уверен", — сказал Зеленский.