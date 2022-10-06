Армения обвинила Азербайджан в обстреле строительной техники на границе

«Шестого октября примерно в 14.20 (13.20 мск. — «Газета.Ru») подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по строительной технике, с помощью которой проводились фортификационные работы на армянских боевых позициях», — написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян. Он добавил, что техника получила повреждения.