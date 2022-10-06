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17 минут назад

Армения обвинила Азербайджан в обстреле строительной техники на границе

Газета.Ru

Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня и обстреле строительной техники на границе. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле строительной техники на границе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Шестого октября примерно в 14.20 (13.20 мск. — «Газета.Ru») подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по строительной технике, с помощью которой проводились фортификационные работы на армянских боевых позициях», — написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян. Он добавил, что техника получила повреждения.

13 сентября 2022-го между Арменией и Азербайджаном произошло очередное обострение конфликта, обе стороны обвинили друг друга в обстрелах и потерях среди своих военнослужащих.

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