Белоруссия разорвала соглашения с Евросоюзом

Совет министров Белоруссии подписал постановления о разрыве двух международных соглашений с Евросоюзом о выделении финансирования для реализации двух программ. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале.
Отмечается, что первая из программ была направлена на расширение контактов и обмена опытом между белорусами и европейцами. Проект предусматривал финансирование командировок граждан Белоруссии в Евросоюз для обмена передовым опытом в сферах культуры, образования, молодежной политики, науки, экономики, здравоохранения, энергетики и госуправления. Целью поездки могло быть участие в конференции, фестивале или совместной работе над проектом. Если заявка кандидата одобрялась, то ЕС брал на себя все расходы участника.
Вторая программа была направлена на правовое развитие Белоруссии. Согласно ее описанию, Евросоюз через Европейский инструмент добрососедства выделял этой стране €10 млн для «совершенствования национальных механизмов достижения целей устойчивого развития в правовой сфере». Под ними подразумевались гендерное равенство, правосудие, эффективные институты и сокращение неравенства.