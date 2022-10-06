Белоруссия разорвала соглашения с Евросоюзом

Совет министров Белоруссии подписал постановления о разрыве двух международных соглашений с Евросоюзом о выделении финансирования для реализации двух программ. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Отмечается, что первая из программ была направлена на расширение контактов и обмена опытом между белорусами и европейцами. Проект предусматривал финансирование командировок граждан Белоруссии в Евросоюз для обмена передовым опытом в сферах культуры, образования, молодежной политики, науки, экономики, здравоохранения, энергетики и госуправления. Целью поездки могло быть участие в конференции, фестивале или совместной работе над проектом. Если заявка кандидата одобрялась, то ЕС брал на себя все расходы участника.